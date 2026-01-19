Talas’ta Karadut Tiyatrosu Oyuncu Seçmeleri: Temel Oyunculuk Eğitimi Başvuruları

Talas’ta Karadut Tiyatrosu oyuncu seçmeleri başladı

Talas Belediyesi, sanatı ve kültürü kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu anlayışla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Karadut Tiyatrosu, sahneye gönül veren yetenekleri keşfetmek amacıyla Temel Oyunculuk Eğitimi için oyuncu seçmeleri düzenliyor.

Eğitim ve başvuru koşulları

Program, "İçinizdeki sanatçıyı keşfedin" sloganıyla hayata geçirildi. Tiyatroya ilgi duyan ve kendini sahnede ifade etmek isteyen 15 yaş ve üzeri katılımcılar için ücretsiz olarak sunulacak. Eğitimler kontenjanla sınırlı olup eğitim öncesi yapılacak seçmelerle yeni yetenekler sahneyle buluşturulacak.

Tarih, saat ve yer

Son başvuru tarihi: 22 Ocak Perşembe.

Oyuncu seçmeleri: 23 Ocak Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Seçmeler, Talas Belediyesi Espor ve İnovasyon Merkezinde yapılacak.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Mustafa Yalçın programla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şehirler yalnızca yollarla ve binalarla değil; sanatla, kültürle ve sahneye çıkan gençlerin hayalleriyle büyür. Karadut Tiyatromuz aracılığıyla Talas’ta sanatın sesi daha gür çıksın istiyoruz"

Başvuru ve iletişim

Başvuru ve detaylı bilgi almak isteyenler, (0352) 437 10 26 numaralı telefondan mesai saatleri içerisinde yetkililere ulaşabilir.

Talas Belediyesi, Karadut Tiyatrosu aracılığıyla yeni sahnelerin kurulmasına, yeni hikâyelerin yazılmasına ve genç yeteneklerin kendilerini ifade edebilecekleri alanların artırılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

