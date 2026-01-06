Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Okullarda Öğrencilerle Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş okulları yerinde inceledi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şehit Şükrü Öksüz İmam Hatip Ortaokulu ile Fahriye Dilerek İlkokulu’nu ziyaret ederek okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fiziki koşullar ve eğitim süreçleri değerlendirildi

Kaymakam Ateş, okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarını gezerek fiziki şartlar ve eğitim-öğretim sürecine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Sınıfları ziyaret eden Ateş, öğrencilerle sohbet ederek onların dersleri, hedefleri ve okul hayatlarına dair sorularını dinledi.

Eğitimde başarı için mesaj

Kaymakam Ateş, eğitimin bireyin ve toplumun geleceği açısından önemine vurgu yaparak, başarının disiplinli çalışma, öğretmenlerin özverisi ve aile desteği ile mümkün olduğunu belirtti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Ateş, öğretmen ve okul idarecilerine emekleri için teşekkür etti.

Ayrıca Kaymakam Ateş, devletin imkanları ölçüsünde eğitim kurumlarının desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de ziyaret sırasında Kaymakam Ateş'e eşlik etti.

