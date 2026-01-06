Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Okullarda Öğrencilerle Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şehit Şükrü Öksüz İHO ve Fahriye Dilerek İlkokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve öğrencilere başarı diledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:23
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş Okullarda Öğrencilerle Buluştu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş okulları yerinde inceledi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şehit Şükrü Öksüz İmam Hatip Ortaokulu ile Fahriye Dilerek İlkokulu’nu ziyaret ederek okul yöneticilerinden ve öğretmenlerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fiziki koşullar ve eğitim süreçleri değerlendirildi

Kaymakam Ateş, okul bahçeleri ve ortak kullanım alanlarını gezerek fiziki şartlar ve eğitim-öğretim sürecine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Sınıfları ziyaret eden Ateş, öğrencilerle sohbet ederek onların dersleri, hedefleri ve okul hayatlarına dair sorularını dinledi.

Eğitimde başarı için mesaj

Kaymakam Ateş, eğitimin bireyin ve toplumun geleceği açısından önemine vurgu yaparak, başarının disiplinli çalışma, öğretmenlerin özverisi ve aile desteği ile mümkün olduğunu belirtti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Ateş, öğretmen ve okul idarecilerine emekleri için teşekkür etti.

Ayrıca Kaymakam Ateş, devletin imkanları ölçüsünde eğitim kurumlarının desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner de ziyaret sırasında Kaymakam Ateş'e eşlik etti.

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, ŞEHİT ŞÜKRÜ ÖKSÜZ İMAM HATİP ORTAOKULU İLE FAHRİYE DİLEREK...

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, ŞEHİT ŞÜKRÜ ÖKSÜZ İMAM HATİP ORTAOKULU İLE FAHRİYE DİLEREK İLKOKULU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

SULTANHİSAR KAYMAKAMI ALİ EKBER ATEŞ, ŞEHİT ŞÜKRÜ ÖKSÜZ İMAM HATİP ORTAOKULU İLE FAHRİYE DİLEREK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darıca'da 37 Bin Öğrenciye Uygulamalı Afet Eğitimi
2
Söke'de Gıda Denetimleri Sürüyor: Ağaçlı Mahallesi'nde İşletmeler Denetlendi
3
Hakkari'de Sağlık Seferberliği: 520 Hasta 5 Günde Kurtarıldı
4
İstanbul'da kalp mucizesi: 75 yaşındaki Emine Yalçın'a durdurulmadan mitral kapak ameliyatı
5
Pehlivanköy'de Gıda Denetimleri Sıkı Takipte
6
Yatağan Yörük Obaları Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları