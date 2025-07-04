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Sümbül Efendi Tekkesi'nde 10 Bin Kişilik Aşure Etkinliği

Fatih'teki Sümbül Efendi Merkez Tekkesi, geleneksel aşure kaynatma etkinliğiyle 10 bin kişiyi bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 16:13
Sümbül Efendi Tekkesi'nde 10 Bin Kişilik Aşure Etkinliği

İstanbul'da Unutulmaz Aşure Etkinliği

İstanbul'un fethinden sonraki geleneği yaşatmak amacıyla İnsan ve İrfan Vakfı tarafından düzenlenen aşure kaynatma etkinliği, Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl 10 bin kişilik aşure hazırlandı.

Kerbela Anması ve İkramlar

Fatih Kocamustafapaşa'daki tekkede, Kerbela şehitleri anısına düzenlenen programda mersiyeler, zikirler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, aşure dualar eşliğinde mahalle sakinleri ve konuklara ikram edildi.

Mütevelli Heyeti'nden Açıklamalar

Etkinliğe katılan İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak, muharrem ayının ilk aşuresinin 500-600 yıldır burada kaynatıldığını belirtti. Çıtlak, "İstanbul'un Kerbela'sı Sümbül Sinan Efendi'dir" diyerek, aşure kaynatma geleneklerinin özenle sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplumsal Birlikteliğe Vurgu

Çıtlak, etkinliğin sadece aşure pişirmek olmadığını, insanların kaynaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı. "Hüzünde birleşmek, bir milletin, birlik ve beraberliğin şiarıdır" dedi.

Geleneklerin Aktarılması

Gelenekleri yaşatma sorumluluğunu hissettiğini belirten Çıtlak, ayrıca tabiatla iç içe, halkın arasında gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti. Herkesin güzel işler yapması gerektiğini belirtti.

Aşure kaynatmanın yanı sıra, komşuluk ilişkilerinin önemine dikkat çeken Çıtlak, muhtarlık sisteminin insanlara destek sağlaması gerektiğini vurguladı. "Herkes yapabileceği güzel bir iş bulmalı" diyerek, toplumda anlamlı bağlar kurmanın önemine değindi.

İnsan ve İrfan Vakfınca, İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için...

İnsan ve İrfan Vakfınca, İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için başlatılan "aşure kaynatma" geleneğinin sürdürülmesi için Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde 10 bin kişilik aşure hazırlandı.

İnsan ve İrfan Vakfınca, İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için...

İnsan ve İrfan Vakfınca, İstanbul'un fethinden sonra Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için başlatılan "aşure kaynatma" geleneğinin sürdürülmesi için Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde 10 bin kişilik aşure hazırlandı.

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