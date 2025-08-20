DOLAR
Sumi'de Rus dron saldırısı: 14 yaralı

Zelenskiy, Sumi bölgesine düzenlenen dron saldırısında 14 kişinin yaralandığını, Donetsk'te enkaz altında 3 kişi için arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:35
Rusya'nın Sumi saldırısında 14 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Sumi bölgesine düzenlediği dron saldırısında 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı ve hasar

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Sumi'deki Ohtırka yerleşim birimine dron saldırısı düzenlediğini belirtti.

Açıklamaya göre saldırıda yaralananlar bulunurken, Donetsk bölgesindeki Kostiantynivka yerleşim birimine de saldırı gerçekleştirildi; burada binalar hasar gördü ve enkaz altında kalan 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zelenskiy ayrıca Odesa, Çernihiv, Harkiv ve Poltava bölgelerinin de hedef alındığını, saldırılarda toplam 60'ı aşkın dron ve balistik füze kullanıldığını aktardı.

Diplomasi ve güvenlik talepleri

Devlet Başkanı Zelenskiy, bu saldırıların diplomasi etkin olana kadar Rusya'ya baskı uygulanması, yaptırım ve tarifeler konulması gerektiğini gösterdiğini savundu. Zelenskiy, ABD, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerle güvenlik garantileri üzerinde çalıştıklarını ve kalıcı barış için bu garantilere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Uluslararası temaslar

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu hatırlatıldı.

Trump'ın 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldiği; toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı bildirildi.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle buluşmasının iyi geçtiğini ve Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği, kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

