Sumud Filosu Gazze'deki Çocuklar İçin Umut Köprüsü

Sumud Filosu yalnızca tonlarca yardım taşımıyor; aynı zamanda Gazze'deki çocuklara umut, kararlılık ve insanlık onuruna sahip çıkma iradesi taşıyor. Gazeteci Ersin Çelik, AA Analiz için bu sivil misyonun hem pratiğini hem de sembolik anlamını değerlendirdi.

Denizde bekleyen umut

Gazze'nin yıkık sahilinde denize uzanan küçük eller ve umut dolu gözler, bekledikleri şeyin sadece gıda ve ilaç yüklü tekneler olmadığını gösteriyor. Sumud (Kararlılık) Filosu, dünyanın Gazze'yi unutmadığının, birilerinin hâlâ insanlık adına yollara düştüğünün somut bir kanıtı olarak Akdeniz'de ilerliyor. Bu sivil girişim, fiziksel yardımı aşan bir psikolojik direniş ve dayanışma sembolü işlevi görüyor.

Filonun üç hedefi

Filo, Gazze'ye ulaşmak için üçlü bir strateji izliyor. İlk olarak, 18 yıldır devam eden gayrihukuki Gazze ablukasını kırmayı amaçlıyor; bu, uluslararası hukukun ihlaline karşı sivil bir duruş olarak tanımlanıyor. İkinci olarak, taşıdığı gıda ve tıbbi malzemelerle somut bir insani çözüm sunarak, diplomatik kanallar tıkandığında sivil inisiyatifin hayat kurtarıcı rolünü gösteriyor. Üçüncü ve en temel hedef ise 7 Ekim 2023'ten beri devam ettiği belirtilen sistematik soykırım iddialarına dikkat çekerek şiddetsiz bir farkındalık oluşturmak ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek.

Stratejik ve hukuki boyut

Bu girişim, aynı zamanda İsrail'i stratejik bir ikileme sokuyor: Filoya sert müdahale, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanan tarafın elini zayıflatabilir; müdahale etmemek ise ablukanın fiilen delinmesi ve caydırıcılığının sorgulanması anlamına geliyor. Bu durum, filonun ne denli incelikli ve hedef odaklı bir insani hamle olduğunu gözler önüne seriyor.

İnsani veriler ve çocuklar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporlarına göre Gazze'deki, özellikle kuzeydeki çocuklar "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya. Raporlarda, abluka altındaki kentte açlık, hastalık ve psikolojik çöküntü gibi katmanlı krizlerin iç içe geçtiği vurgulanıyor. Bu şartlar altında Filonun taşıdığı yardımların, diplomatik tıkanıklığın hüküm sürdüğü ortamda hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.

Filonun yolda olduğu sürede bile hayatta kalmaya çalışan binlerce çocuğun bulunduğu gerçeği, bu girişimin taşıdığı ağır sorumluluğu daha da belirgin kılıyor.

Sumud: Umut, kararlılık, insanlık onuru

Gazze sahilinde umutla denize bakan her çocuk, bu filonun neden yola çıktığını canlı bir şekilde temsil ediyor. Sumud Filosu, taşıdığı yükü yalnızca tonlarla ölçmüyor; gemiler aynı zamanda umudu, kararlılığı ve insanlık onuruna sahip çıkma iradesini de taşıyor. Filonun hedefe ulaşması, sadece bir ablukayı kırmakla kalmayacak, aynı zamanda küresel vicdanı esir alan kayıtsızlık duvarını da sarstığı için tarihsel bir anlam taşıyor.

Ersin Çelik, Gazetecidir.

Not: Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.