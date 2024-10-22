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SunExpress 400 Kabin Memuru Alımı Yapacak

SunExpress, 400 yeni kabin memuru alımı için ilan verdi. Başvurular için gereken şartlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:20
SunExpress 400 Kabin Memuru Alımı Yapacak

SunExpress 400 Kabin Memuru Alıyor

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, kabin memuru alımı için ilan açtığını duyurdu. Şirket, 400 kabin memuru alacağını belirtirken, adayların aranan niteliklerini de paylaştı.

Başvuru Şartları

SunExpress'in ilanında, başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve geçerli pasaporta sahip olmasının yanı sıra, 18-40 yaş aralığında ve en az lise mezunu olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, adayların iyi düzeyde Türkçe ve İngilizce bilmesi de önemli bir kriter olarak belirtildi.

Fiziksel Kriterler

Başvuruda bulunacak kişilerin, belirli boy ve kilo kriterlerini de karşılaması gerektiği ifade edildi. SunExpress, 30 yılı aşkın tecrübesi ve 1700'den fazla çalışanı ile alandaki deneyimini kullanarak yeni kabin memurlarını bünyesine katmayı hedefliyor.

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