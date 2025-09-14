Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, Sungurlu Belediyesi itfaiyesi tarafından indirildi; sağlık durumu iyi ve serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:09
Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine hızlı müdahale

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir kedi ağaca çıkarak mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde ağaçtan indirdi.

İtfaiye müdahalesinin ardından kedinin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi ve hayvan daha sonra serbest bırakıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KGK Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta: Şerife Çetin ve Mustafa Bassim ödüllendirildi
2
Hatay Dörtyol'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
3
Nevşehir'de AK Parti'li Gençlerin 'Boş Sıralar' Etkinliği: Gazze'de Ölen Çocuklar Anıldı
4
Hamas'tan Doha Çağrısı: İsrail Saldırıları Sona Ersin
5
Samsun Alaçam'da Jandarma 6 Kişiyi İzinsiz Kazıda Suçüstü Yakaladı
6
Türkiye ve Suriye Tarım İşbirliği: 'Niyet Beyanı' İmzalandı
7
Karabük Ovacık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye