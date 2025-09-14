Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine hızlı müdahale

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir kedi ağaca çıkarak mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, kediyi güvenli bir şekilde ağaçtan indirdi.

İtfaiye müdahalesinin ardından kedinin sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi ve hayvan daha sonra serbest bırakıldı.

