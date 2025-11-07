Sungurlu’da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

Çorum Sungurlu'da takla atan 19 TD 582 plakalı otomobil parçalanarak hurdaya döndü; sürücü yaralandı, yolcu yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 21:31
Sungurlu’da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

Sungurlu’da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu araç parçalanarak adeta hurda yığınına döndü. Kazada 1 kişi yaralandı, bir yolcu yara almadan kurtuldu.

Olay yeri ve kaza gelişimi

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 17. kilometresindeki Çiftlikköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki 19 TD 582 plakalı Seat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Araç metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarındaki toprak alanda durabildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık, jandarma ile Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ahmet A. yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan Handan A. ise yara almadan kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Hasar ve soruşturma

Kazanın etkisiyle otomobil parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİL PARÇALARA AYRILARAK HURDA YIĞININA DÖNDÜ. KAZADA 1...

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİL PARÇALARA AYRILARAK HURDA YIĞININA DÖNDÜ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ÇORUM’UN SUNGURLU İLÇESİNDE TAKLA ATAN OTOMOBİL PARÇALARA AYRILARAK HURDA YIĞININA DÖNDÜ. KAZADA 1...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis Cezaevi Yolu'nda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
2
Malatya'da 19 yaşındaki kadın intihar girişiminde yaşamını yitirdi
3
Sungurlu'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Sungurlu Belediyesi İtfaiyesi Tarafından Kurtarıldı
4
Ağrı Doğubayazıt’ta Otomobil-Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
5
Diyarbakır Anneleri: 7 Yıldır Süren Evlat Nöbeti
6
Orhangazi'de Freni Boşalan Otomobil Yolcu Otobüsüne Çarptı
7
Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı