Sungurlu’da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Yaralı

Sungurlu’da takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu araç parçalanarak adeta hurda yığınına döndü. Kazada 1 kişi yaralandı, bir yolcu yara almadan kurtuldu.

Olay yeri ve kaza gelişimi

Kaza, Sungurlu-Ankara karayolunun 17. kilometresindeki Çiftlikköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet A. yönetimindeki 19 TD 582 plakalı Seat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Araç metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarındaki toprak alanda durabildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık, jandarma ile Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ahmet A. yaralandı; olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta bulunan Handan A. ise yara almadan kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Hasar ve soruşturma

Kazanın etkisiyle otomobil parçalanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

