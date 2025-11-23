Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşümü'nde İlk Etap Resmen Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi'nde ilk etap uygulamaları ve tebligat süreci 05.11.2025'te başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:20
Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşümü'nde ilk etap sahada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen ve ’En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye’ ödüllü Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesinde ilk etap uygulamaları kapsamında sahada resmi süreçler başlatıldı.

Proje alanı ve yasal süreç

Proje, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içindeki 2,22 hektarlık alanı kapsıyor. Söz konusu alan, 05.01.2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile "Riskli Alan" ilan edilmiş; daha sonra 27.08.2025 tarihli Bakanlık Oluru ile çalışmaların 6306 sayılı Kanun’un 6/A maddesi kapsamına alındığı resmen karara bağlandı.

Hazırlık, uzlaşma ve bilgilendirme çalışmalarının tamamlanması

2022 yılında yapılan kapsamlı saha tespitleri ve hak sahipliği çalışmaları ile dönüşümün altyapısı oluşturuldu. 2024 ve 2025 yıllarında güncellenen değerlemeler çerçevesinde 1. Etap için hazırlıklar tamamlandı ve 2025 Mayıs-Haziran döneminde hak sahipleriyle uzlaşma sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Bu süreçle birlikte uygulama aşaması resmen başlatıldı.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ekipleri, proje bölgesindeki kiracı ve mülk sahiplerine düzenli bilgilendirmeler yaptı. Temmuz ayında işyerlerine birebir ziyaretler gerçekleştirildi ve vatandaşlar yeni döneme hazırlanması konusunda bilgilendirildi.

Tebligat ve uygulama adımı

05.11.2025 tarihinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan boşaltma ve yıkım bilgilendirme tebligatları sahada uygulanarak ilk etap çalışmalarına ilişkin resmi süreç başlatıldı. Alan içerisindeki mülkiyetlerin Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi adına tescilleri tamamlandı ve hak sahiplerine yeni proje alanındaki bağımsız bölümleri teslim edildi.

Ulusal çapta ödül ve sonraki aşamalar

Projenin planlama ve uygulama başarısı ulusal çapta karşılık buldu; Büyükşehir Belediyesi’nin Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından düzenlenen KentFest 2025 Belediye Ödüllerinde ’En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye’ ödülüne layık görüldü. Tarihi kimliği koruyarak güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen proje, tebligat sürecinin tamamlanmasının ardından yıkımların gerçekleştirilmesiyle yeni etaplara doğru ilerlemeye devam edecek.

