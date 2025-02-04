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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Şara, Türkiye ile ilişkileri stratejik işbirliğine dönüştürme arzusunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:51
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Türkiye ile Stratejik İşbirliği Vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye Önemli Mesaj

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın danışmanı Bashar al-Jaafari, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini derinleştirerek stratejik bir işbirliği yaratma isteğini vurguladı.

Türkiye ile Yeni Bir Dönem

Şara, Türkiye ile mevcut ilişkileri geliştirme arzusunu belirterek, "(Türkiye'yle) İlişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki ülke arasında geçmişte yaşanan gerginliklerin ardından gelen yeni bir yaklaşımı işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür bir işbirliğinin bölgedeki istikrarı artırabileceğini ve iki ülkenin de karşılıklı çıkarlarını pekiştirebileceğini öngörüyor.

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