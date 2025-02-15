Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İlk Resmi Ziyaretini İdlib'e Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın İdlib Ziyareti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cumhurbaşkanı olarak ülke içindeki ilk ziyaretini İdlib iline gerçekleştirdi. Şara, görevine başladıktan sonra, İdlib bölgesini ve çadır kampı alanını ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi.
Azrak Çadır Kampı'nda İhtiyaçları Dinledi
Suriye-Türkiye sınırına yakın bulunan Azrak Çadır Kampı Şara, öncelikleri hakkında ise, "Yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek ve sivilleri onurlu şekilde yuvalarına döndürmek" olduğunu belirtti. Ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Şara, Halep’e gitmek üzere bölgeden ayrıldı.
Şara, öncelikleri hakkında ise, "Yıkılan bölgeleri yeniden inşa etmek ve sivilleri onurlu şekilde yuvalarına döndürmek" olduğunu belirtti. Ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Şara, Halep’e gitmek üzere bölgeden ayrıldı.