Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İlk Resmi Ziyaretini İdlib'e Gerçekleştirdi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın İdlib Ziyareti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, cumhurbaşkanı olarak ülke içindeki ilk ziyaretini İdlib iline gerçekleştirdi. Şara, görevine başladıktan sonra, İdlib bölgesini ve çadır kampı alanını ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

Azrak Çadır Kampı'nda İhtiyaçları Dinledi