Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki Olayların Güvenli Atlatıldığını Açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ilinde yaşanan olayların güvenli bir şekilde aşıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:05
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki Olayların Güvenli Atlatıldığını Açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ilinde yaşanan olayların güvenli bir şekilde atlatıldığını bildirdi. Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Şara'nın Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Şara, ülkedeki durumu değerlendirerek "Krizin güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi. "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız," ifadesini kullandı.

Petrol Şirketine Saldırı

SANA haber ajansına göre, devrik Beşşar Esed rejimi destekçileri, Lazkiye'deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, İdlib'den Lazkiye'ye gelen saldırganların püskürtüldüğünü açıkladı.

Ceble Saldırısı ve Lazkiye Olayları

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahları içeren takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişken, uluslararası basın ve sosyal medyada bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Uyarısı

Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırının kendilerini test etme çabası içerisinde olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkeyi yeniden inşa etme arzularını ifade eden Şara, kan dökme niyetlerinin bulunmadığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin devrik rejim unsurlarına karşı hızlı müdahaleleri için tebrik eden Şara, "Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyorum," dedi. Ahlaki değerlerden ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizen Şara, "Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açacak bir durum yaratmayı amaçlıyor," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
Japonya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İsrail Devlet Televizyonu: ABD ile Hamas Arasındaki Görüşmelerde İlerleme Sağlandı
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri Yoğun İlgiyle Devam Ediyor
5
Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı
6
Aydın'da Halı Sahada Kalp Krizi: Genç Adam Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Suriye Açıklaması: 'Eski Rejim Kalıntıları Başarısız Olacaktır'

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!