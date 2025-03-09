Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki Olayların Güvenli Atlatıldığını Açıkladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ilinde yaşanan olayların güvenli bir şekilde atlatıldığını bildirdi. Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, Şara'nın Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Şara, ülkedeki durumu değerlendirerek "Krizin güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi. "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız," ifadesini kullandı.

Petrol Şirketine Saldırı

SANA haber ajansına göre, devrik Beşşar Esed rejimi destekçileri, Lazkiye'deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, İdlib'den Lazkiye'ye gelen saldırganların püskürtüldüğünü açıkladı.

Ceble Saldırısı ve Lazkiye Olayları

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahları içeren takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişken, uluslararası basın ve sosyal medyada bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığına dair görüntüler paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın Uyarısı

Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırının kendilerini test etme çabası içerisinde olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ülkeyi yeniden inşa etme arzularını ifade eden Şara, kan dökme niyetlerinin bulunmadığını vurguladı.

Güvenlik güçlerinin devrik rejim unsurlarına karşı hızlı müdahaleleri için tebrik eden Şara, "Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyorum," dedi. Ahlaki değerlerden ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizen Şara, "Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açacak bir durum yaratmayı amaçlıyor," ifadelerini kullandı.