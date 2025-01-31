Suriye'de Dera Eski Güvenlik Müdürü Atıf Necib Yakalandı

Suriye'de Dera Eski Güvenlik Müdürü Atıf Necib Gözaltına Alındı

Suriye'de, devrik lider Beşşar Esed'in kuzeni ve Dera'daki Siyasi Güvenlik Müdürlüğünün eski başkanı olan Atıf Necib, Suriye halkına karşı işlediği suçlar gerekçesiyle gözaltına alındı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Lazkiye Valiliği Asayiş Müdürlüğü, Necib'in yargılanmak ve hesap vermek üzere ilgili makamlara sevk edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Necib, Suriye halkına karşı suç işleyenlerden biri olarak görülüyor," ifadesine yer verildi.

Protestoların Bastırılmasında Rol Oynadı

Atıf Necib, 2011 yılında Dera'da meydana gelen barışçıl gösterilerin bastırılmasında önemli bir rol üstlendi. Rejim karşıtı sloganlar yazan çocukların gözaltına alınıp işkence görmesi sonrasında başlayan protestolar, Necib'in talimatları doğrultusunda orantısız şiddetle bastırıldı. Güvenlik güçleri, bu protestolara gerçek mermilerle müdahale ederken gözaltına aldıkları sivillere de işkence uyguladı.

Bununla birlikte, Necib, Dera halkına yönelik toplu cezalandırma politikaları izleyerek bölgedeki su, gıda ve tıbbi yardımlara erişimlerini engelledi.