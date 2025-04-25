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Suriye'de Görevli Özel Harekât Polisleri Dualarla Uğurlandı

Osmaniye'den Suriye'ye gidecek özel harekât polisleri, düzenlenen törenle dualarla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:49
Suriye'de Görevli Özel Harekât Polisleri Dualarla Uğurlandı

Suriye'ye Uğurlanan Özel Harekât Timleri İçin Tören Düzenlendi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı timler, Suriye'de görev yapmak üzere yapılan törenle uğurlandı. Tören, özel harekât polislerinin yeni görev yerlerine yola çıkmadan önce moral ve destek bulmalarını sağlamak adına düzenlendi.

Vali Yılmaz'dan Moral Verici Mesaj

Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, özel harekât polislerine yönelik yaptığı konuşmada, onlara kolaylık dileyerek şu sözleri sarf etti: "Allah yolunuzu açık etsin. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Siz bizim gururumuzsunuz. Vatan sizden hizmet bekler, her zaman da en güzelini yaparsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Duamız sizlerle. Güle güle gidin, kazasız belasız geri dönün, Cenabıallah'tan duamız, niyazımız budur. Sizleri çok seviyoruz, lütfen kendinize dikkat edin."

Timler Dualarla Uğurlandı

Yapılan konuşmaların ardından, özel harekât timleri, dualar eşliğinde görev yerlerine uğurlandı. Bu törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez de hazır bulundu. Tören, birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak katılımcılarda duygusal anlar yaşattı.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler...

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler...

Suriye'de görev yapacak Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timler, düzenlenen törenle görev yerlerine uğurlandı.

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