Suriye'de Güvenlik Güçleri, Lübnan Sınırında Çatışmalara Devam Ediyor

Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor

Suriye'de Askeri Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı güvenlik güçleri, ülkenin Lübnan sınırında devrik rejim askerleri, uyuşturucu tacirleri ve Hizbullah mensuplarıyla yoğun çatışmalar yürütüyor.

Hedef: Uyuşturucu Tacirleri ve Düşman Unsurlar

Hükümetin Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nın birlikleri, devrik rejim unsurlarına ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Çatışma Noktaları

Bu kapsamda, Kome, Cerbeş, Elzerba köyleri, Humus ilinin kırsalı ile Suriye-Lübnan sınırındaki Matarba Gümrük Kapısı ve Kuseyr ilçesi kırsalında çatışmalar yaşanmaktadır.

Takviye Kuvvetler Gönderildi

Devam eden çatışmalar nedeniyle, Askeri Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı güçlerin bölgeye takviye kuvvetler göndermesi dikkat çekmektedir.