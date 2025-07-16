Suriye'de İsrail Hava Saldırıları Protesto Edildi

Şam'da Binlerce Kişi İsrail'in Hava Saldırılarına Karşı Sokaklarda

Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce kişi, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği hava saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. İsrail savaş uçaklarının Suriye'deki Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan saldırılarının ardından, başkentteki Halid bin Velid kavşağında toplanan demonstranlar; bu saldırıları kınadı.

Göstericilerin Mesajları

AA muhabirine konuşan göstericiler arasında yer alan Eymen Serhan, "Suriye'nin şu ana kadar yaşadıkları yeter. İran geldi, yıktı ve gitti. Şimdi İsrail gelecek ve o da mı yıkacak? Suriye zaten yıkılmış durumda." ifadelerini kullandı. 14 yıllık bir savaş süreci geçiren Suriyelilerin artık yorulduğunu belirten Serhan, "Suriyeliler olarak biriz ve tek ülkeyiz. Sadece güven içerisinde yaşamak istiyoruz." dedi.

Diğer bir gösterici olan Heya Hicazi, hükümetin yanında olduklarını belirtmek amacıyla toplandıklarını ifade ederek, "Dış güçlerin Suriye'nin haklarına karışmamasını istiyoruz." dedi. Ahmet Muhammed adlı bir gösterici ise, "İsrail neden Suriye'nin içişlerine dahil oluyor? Süveyda ve halkı, Suriye'dir." diyerek saldırıların durdurulmasını talep etti.

Diğer Kentlerde Protestolar

Şam dışında, Hama, Humus ve Halep kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi. Bu gösteriler, İsrail'in hava saldırılarına karşı duyulan tepkileri ifade etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Süveyda'daki Çatışmalar ve Saldırılar

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı grupları arasında çatışmalar başlamıştı. Bu çatışmalara müdahale eden Suriye güvenlik güçleri, Dürzi grupların saldırılarında çok sayıda kayıp vermişti. Ateşkes sağlansa da, bölgede durum hızla değişti ve İsrail, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Son olarak, İsrail hava kuvvetleri Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu. Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında tekrar bir ateşkes sağlansa da, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'daki hedeflere saldırılar gerçekleştirdi. Bu olaylar sonucunda, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce kişi, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği hava saldırılarını protesto etti. İsrail savaş uçaklarının Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan saldırılarının ardından binlerce kişi, başkent Şam'daki Halid bin Velid kavşağında toplandı. Göstericiler, İsrail'in Suriye topraklarında düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Suriye'nin başkenti Şam'da binlerce kişi, İsrail'in ülkeye yönelik düzenlediği hava saldırılarını protesto etti. İsrail savaş uçaklarının Suriye'de Genelkurmay Başkanlığı binası ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini hedef alan saldırılarının ardından binlerce kişi, başkent Şam'daki Halid bin Velid kavşağında toplandı. Göstericiler, İsrail'in Suriye topraklarında düzenlediği hava saldırılarını kınadı.