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Suriye'de Kaybolan ABD'li Travis Timmerman, Şam'da Bulundu

ABD vatandaşı Travis Timmerman, Suriye'de kaybolduktan sonra Şam'da görüntülendi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:50
Suriye'de Kaybolan ABD'li Travis Timmerman, Şam'da Bulundu

Travis Timmerman'ın Şam'da Görüntülenmesi

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi'nden kurtulduktan sonra Şam kentinde görüntülendi.

Travis Timmerman'ın, AA tarafından kaydedilen görüntüleri, Türkiye'de ve uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Timmerman'ın serbest kalmasının detayları ve koşulları henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan, Suriye'de kaybolan diğer vatandaşlar ve durumu belirsiz olan insanlar için yaptığı çalışmalarla tanınan insani yardım kuruluşları, Timmerman'ın kurtuluşunun Türk ve ABD hükümetlerinin diplomatik çabalarının bir sonucu olabileceğini öne sürdü.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için takipte kalın.

Suriye’de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden...

Suriye’de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden çıktıktan sonra bulunduğu Şam kentinde AA tarafından görüntülendi.

Suriye’de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden...

Suriye’de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden çıktıktan sonra bulunduğu Şam kentinde AA tarafından görüntülendi.

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