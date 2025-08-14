Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'da Orman Yangınları Sürüyor

Suriye'de Lazkiye, Tartus ve Hama'daki orman yangınları sürüyor

Suriye devlet televizyonunun haberine göre, aşırı sıcaklar nedeniyle 3 gün önce Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde başlayan orman yangınları yayılmaya devam ediyor.

Hama ve Lazkiye'deki etki

Hama'nın Gab Ovası'ndaki Tahuna, İnnab, Krum, Fakro ve Tımmaze köylerinde yangın etkisini sürdürürken, Lazkiye'nin Keseb ilçesinde yeni yangınlar çıktı.

Suriye Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, Lazkiye ve Hama'da çıkan yangınlara Suriye ordusunun desteğiyle 11 ayrı noktada müdahale edildiği bildirildi.

Sınırı aşan alevler: Türkiye tarafına sıçrama

Keseb'in Nebeyin köyünde etkili olan yangının, Türkiye'de Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ormanlık alana sıçradığı belirtildi. Yayladağı sınır hattında yangını söndürmek için Türk ekiplerin aralıksız müdahalesi sürüyor.

Türkiye ve Suriye'de çıkan orman yangınlarında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

