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Suriye'de Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltılar: Şüpheliler Yakalandı

Suriye'de devam eden orman yangınlarıyla bağlantılı olduğu düşünülen şüpheliler gözaltına alındı; yangınlarla mücadele devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 19:42
Suriye'de Orman Yangınlarıyla İlgili Gözaltılar: Şüpheliler Yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı Yangınlarla İlgili Açıklama Yaptı

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lazkiye kırsalında altıncı gününe giren orman yangınlarıyla bağlantılı olarak çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Hattab, yangınların kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki güvenlik operasyonlarının genişletileceği bilgisini verdi.

Yangınlara Müzakere ve Güvenlik Operasyonları

Bakan Hattab, Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesine bağlı Kastal Maaf köyünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, şüphelilerin yangınların başlama nedenlerine dair yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalandığını ifade etti. Aynı zamanda, güvenlik güçlerinin yangın söndürme ekiplerini korumak amacıyla bölgede devriye yaptığını belirtti.

Yangınların Etkileri ve Mücadele Çalışmaları

Lazkiye Valisi Muhammed Osman, orman yangınlarının yayılma alanlarından üçünün kontrol altına alındığını ve buralarda aktif soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Osman, 80'den fazla sivil savunma ekibinin ve komşu ülkelerden gelen destek ekiplerinin sahada bulunduğunu da vurguladı.

Vali Osman, maalesef 14 bin hektar alana yayılan yangınların önüne geçmenin zorluğuna dikkat çekerek, devrik rejimden kalan mayınların söndürme çalışmalarını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan gelen hava araçlarıyla yangınlara müdahalede bulunulduğunu söyleyen Osman, şu anda itibaren yangının Şeyh Hasan köyü çevresinde devam ettiğini belirtti.

Yangınla İlgili Hava Görüntüleri

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerden Zinzif, Kantara, Mılıklı ve Kastal Maaf köylerinde çekilen hava görüntüleri, felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Belluran Barajı'ndan su alan helikopterler, Şeyh Hasan köyü ve çevresindeki dağlık alanlarda etkili bir şekilde yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Ancak, yoğun duman ve engebeli arazi nedeniyle ekiplerin çalışmaları zaman zaman zorluklarla karşılaşıyor. Yangınlar sonucu, onca ailenin bölgeden tahliye edildiği belirtilirken, şimdilik can kaybı yaşanmadığı ifade ediliyor.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesine bağlı Kastal Maaf köyünde...

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesine bağlı Kastal Maaf köyünde yaptığı basın açıklamasında, altıncı gününde devam eden orman yangınlarına sebep oldukları düşünülen birden fazla şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesine bağlı Kastal Maaf köyünde...

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, Lazkiye'nin Bayırbucak bölgesine bağlı Kastal Maaf köyünde yaptığı basın açıklamasında, altıncı gününde devam eden orman yangınlarına sebep oldukları düşünülen birden fazla şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

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