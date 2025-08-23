DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

Suriye'de Süveyda, Rakka ve Haseke'de Halk Meclisi Seçimleri Ertelendi

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, güvenlik nedeniyle Süveyda, Rakka ve Haseke illerindeki halk meclisi seçimlerini erteledi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:23
Suriye'de Süveyda, Rakka ve Haseke'de Halk Meclisi Seçimleri Ertelendi

Suriye'de Süveyda, Rakka ve Haseke'de halk meclisi seçimleri ertelendi

Yüksek Seçim Komisyonu güvenlik gerekçesini açıkladı

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, güvenlik gerekçesiyle Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde halk meclisi seçimlerinin ertelendiğini duyurdu.

Komisyonun basın sözcüsü Nevvar Necme, devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, bu üç ildeki güvenlik koşullarının seçimin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını belirtti.

Necme, kararın gerekçesini şöyle aktardı: "Süveyda, Rakka ve Haseke'de uygun güvenlik ortamı sağlanana kadar seçimler ertelendi. Bu illere ayrılan milletvekili kontenjanları korunacak ve seçimler mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecektir."

Necme ayrıca erteleme kararının, seçmen iradesinin sağlıklı yansıması ve adil temsilin garanti altına alınması amacıyla alındığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire
2
Balıkesir Edremit'te Traktör Devrildi: Sürücü F.E. Hayatını Kaybetti
3
Özgür Özel'den Sabih Tekin Çağlar'a taziye ziyareti
4
TCG Kınalıada Korveti Trablus Limanı'nı Ziyaret Etti
5
Tatar: Egemenliğimizi Tanımadan Resmi Müzakerelere Başlamayız
6
Cevdet Yılmaz: KKTC'yi 'Bilişim Adası' Yapma Vurgusu ve Siyasi İstikrar Mesajı
7
Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı