Suriye'de Süveyda, Rakka ve Haseke'de halk meclisi seçimleri ertelendi

Yüksek Seçim Komisyonu güvenlik gerekçesini açıkladı

Suriye Yüksek Seçim Komisyonu, güvenlik gerekçesiyle Süveyda, Rakka ve Haseke illerinde halk meclisi seçimlerinin ertelendiğini duyurdu.

Komisyonun basın sözcüsü Nevvar Necme, devlet televizyonu El-İhbariye'ye yaptığı açıklamada, bu üç ildeki güvenlik koşullarının seçimin adil ve şeffaf şekilde yürütülmesini zorlaştırdığını belirtti.

Necme, kararın gerekçesini şöyle aktardı: "Süveyda, Rakka ve Haseke'de uygun güvenlik ortamı sağlanana kadar seçimler ertelendi. Bu illere ayrılan milletvekili kontenjanları korunacak ve seçimler mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilecektir."

Necme ayrıca erteleme kararının, seçmen iradesinin sağlıklı yansıması ve adil temsilin garanti altına alınması amacıyla alındığını bildirdi.