Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu'nda Yangın Çıktı

Suriye'de Uluslararası Halep Stadyumu Yangınla Sarsıldı

Suriye'nin Halep şehrinin en büyük stadyumu olan Uluslararası Halep Stadyumu'nda yangın çıktığı bildirildi. Yangının kesin nedeni henüz belirlenememişken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yangının stadyumun büyük bir kısmında etkili olduğu ve gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Stadyum Hakkında Kısa Bilgi

Uluslararası Halep Stadyumu, Al İttihad ile Fenerbahçe arasında oynanan dostluk maçıyla 3 Nisan 2007'de açılmıştı. Suriye'nin futbol tarihine önemli bir katkı sağlayan bu stadyum, ülkenin spor alanındaki simgelerinden biri haline gelmişti.

Suriye'deki Güncel Durum

Yangın haberi, Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında yoğunlaşan çatışmaların ardından geldi. Bu dönemde gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük kurmaya başladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin desteğinin gelmesiyle, rejim kontrolü kaybetti ve Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Suriye Milli Ordusu ise aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Tel Rıfat ilçesini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmayı başardı. Operasyon ile birlikte Fırat Nehri'nin batısındaki önemli terör yuvaları temizlenmiş oldu.