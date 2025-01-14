Suriye'de Yeni Güvenlik Güçleri İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Suriye'de 400 yeni güvenlik personeli için mezuniyet töreni yapıldı. Eğitimler, tüm illerde güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:22
Suriye'de Yeni Güvenlik Güçleri İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Suriye'de, yeni yönetimin İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak Şam'da açılan eğitim akademisinde, kolluk kuvveti olarak görev alacak adaylara yönelik eğitimler devam ediyor. Şam'ın Kabun Mahallesi'ndeki Genel Güvenlik İdaresi'nin eğitim akademisinde, 400 personel için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bugün gerçekleşen mezuniyet töreninde, yeni güvenlik gücü olarak görevlendirilecek 400 aday, siyah üniformaları ve silahlarıyla akademinin eğitim alanında yer aldı. Eğitim hareketlerini sıraya göre gerçekleştiren yeni güvenlik güçleri, uygun adım yürüyüp, silahlarını aldıktan sonra komutlara uygun şekilde pozisyon aldılar.

Güvenlik güçlerinin eğitiminden sorumlu Hişam Hilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görevleri Suriye'nin tüm illerinde güvenliği sağlamak olacak" ifadelerini kullandı. Hilal, eğitim gören güvenlik güçlerinden bir bölümünü mezun ettiklerini belirtirken, başvuruların her kesime açık olduğunu ve 200 bini geçtiğini duyurdu.

Adayların 18-30 yaşları arasında olduğuna ve iyi bir geçmişe sahip olmalarına özen gösterdiklerine dikkat çeken Hilal, maaşların görev tanımı ve eğitime göre değişeceğini de ekledi. "En düşük maaş 150 dolar olarak görüşülüyor. Daha da artabilir" dedi.

Hama kentinden gelen doktor Halid Şerif, eğitimini sürdüren adaylardan biri olduğunu ve güvenlik alanında daha önce deneyimi bulunmadığını belirtti. Ülkesini her alanda en iyi seviyeye getirmeyi hedeflediğini dile getiren Şerif, "Ülkemiz elhamdülillah artık kurtuldu" diyerek, mevcut durumdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şerif, yeni dönemde başkasına zulmeden bir ihlalde bulunulması durumunda hemen harekete geçeceklerini, beklentilerinin halk için daha iyi bir güvenlik ortamı sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, sağlık alanındaki deneyimlerini geliştirmek için de bu alanda çalışmayı arzuladığını belirtti ve Suriyelilere mesaj göndererek, "Halk olarak biz kendimize yeteriz, kimseye ihtiyacımız yok" dedi.

Suriye'de yeni yönetimin İçişleri Bakanlığına bağlı Şam'daki eğitim akademisinde, ülkede kolluk...

Suriye'de yeni yönetimin İçişleri Bakanlığına bağlı Şam'daki eğitim akademisinde, ülkede kolluk kuvveti olarak görevlendirilecek kişilere eğitim veriliyor. Şam'ın Kabun bölgesindeki Genel Güvenlik İdaresinin eğitim akademisinde, bu sabah 7. dönem güvenlik gücünde yer alacak 400 personel için mezuniyet töreni düzenlendi.

Suriye'de yeni yönetimin İçişleri Bakanlığına bağlı Şam'daki eğitim akademisinde, ülkede kolluk...

Suriye'de yeni yönetimin İçişleri Bakanlığına bağlı Şam'daki eğitim akademisinde, ülkede kolluk kuvveti olarak görevlendirilecek kişilere eğitim veriliyor. Şam'ın Kabun bölgesindeki Genel Güvenlik İdaresinin eğitim akademisinde, bu sabah 7. dönem güvenlik gücünde yer alacak 400 personel için mezuniyet töreni düzenlendi.

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