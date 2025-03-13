Suriye'de Yerinden Edilmiş Kız Çocukları İçin Sosyal Koruma Vurgusu

Suriye Kadın İşleri Ofisi Başkanı'ndan Önemli Açıklama

Suriye Kadın İşleri Ofisi Başkanı Ayşe el-Dibs, yerinden edilmiş gençler ve kız çocukları için sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmenin toplumsal kalkınmanın temeli olduğunu ifade etti. Dibs, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu Oturumu çerçevesinde bir yan etkinlikte söz aldı.

Yan Etkinlikte Yerinden Edilmiş Kız Çocuklarına Vurgu

Dibs, "Yerinden Edilmiş Gençler ve Kız Çocuklar için Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Sosyal Koruma Mekanizmalarının Yenilikçi Finansman Yolları" konulu etkinlikte Suriye'yi temsil eden bir videolu mesaj sundu. Etkinlikte, özellikle savaş ve göçten etkilenen kız çocukları ve gençlerin sosyal koruma mekanizmalarına erişimlerinin artırılması gerektiği ele alındı.

Sosyal Koruma Mekanizmalarının Rolü

Dibs, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada bulunmamız Suriye halkının sesi olma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Yerinden edilmiş gençler ve kız çocukları için sosyal koruma mekanizmalarını güçlendirmek yalnızca insani zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da temelidir." şeklinde ifadelerde bulundu.

Küresel Gereklilik: Gençler ve Kadınlar için Koruma Sistemleri

Etkinlikte, ICYF Genel Direktörü Rasul Omarov da konuşarak, gençlerin ve kadınların toplumsal koruma sistemlerine erişiminin küresel çapta büyük bir gereklilik olduğunu belirtti. Omarov, "Dünya, benzeri görülmemiş insani krizlerle mücadele ederken, 120 milyondan fazla insan zorla yerinden edilmiştir. Bu kişiler arasında en büyük yükü kadınlar ve genç kızlar taşımaktadır. Yerinden edilmek, sadece evsiz kalmak değil, aynı zamanda güvenlikten, eğitimden ve fırsatlardan mahrum kalmak anlamına da gelir. Geleneksel insani yardımlar kritik bir rol oynasa da uzun vadeli bir çözüm değildir. Bu nedenle sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerine yönelmeliyiz." sözlerini kaydetti.