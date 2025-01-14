Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'ye İlk Resmi Ziyaretini Yapıyor

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye’ye Resmi Ziyaret Düzenliyor

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 15 Ocak 2024 tarihinde Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapacağını duyurdu.

Şeybani, bu önemli ziyareti sosyal medya platformu X üzerinden açıkladı. Ziyaretinin detaylarına değinen Şeybani, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz." şeklinde ifadeler kullandı.

Bu ziyaret, Suriye'nin yeni yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.