Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Saldırılarına Sert Yanıt

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye topraklarına yönelik devam eden İsrail saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlık, bu tür saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve bölgedeki güvenlik dengelerini tehdit ettiğini vurguladı.

Uluslararası Tepkiler Bekleniyor

Yapılan açıklamada, İsrail yetkililerine mesaj gönderilerek, bu tür askeri müdahalelerin durdurulması gerektiği belirtildi. Suriye, uluslararası toplumu da bu saldırılara karşı duyarlılık göstermeye çağırdı.

Bu açıklama, yerel ve uluslararası alanda geniş yankı uyandırmayı hedefliyor ve Suriye’nin kararlılığını ortaya koyuyor.