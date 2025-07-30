Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Kürt Entegrasyonu Vurgusu

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Açıklamalar

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt toplumu ile entegrasyon sürecinin devam ettiğini duyurdu. İdlibi, "Ben bir Kürt olarak, Suriye'deki Kürt deneyimi yeni bir şey değil. Yüz binlerce Kürt, yüzyıllardır bu ülkede yaşadı," ifadelerini kullandı.

Entegrasyon ve ABD İlişkileri

İdlibi, Şam yönetiminin ABD ve Türkiye ile olan ilişkileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Suriye'deki SDG adını kullanan PKK/YPG'ye yaklaşımını yorumlayan İdlibi, "ABD, DEAŞ'la mücadelede köklü değişime gidiyor," dedi.

Yerel Özellikler ve Çözüm Süreci

İdlibi, Suriye'deki mevcut durumu ve SDG'nin bağlantılarını anlayarak hareket ettiklerini belirtirken, yerel halkı memnun eden bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı. "Çözüm yeni hukuki ya da yönetsel yapılar kurmakta değil. Aksi takdirde Suriye'ye ve bölgeye yeni sorunlar getirir," şeklinde konuştu.

Deyrizor Modeli

İdlibi, entegrasyon süreçlerinin ilk uygulamasını Deyrizor'da başlatmayı planladıklarını belirtti. Bu modeli başarıyla kurmaları durumunda diğer bölgeler için örnek teşkil edebileceklerini ifade etti.

Devlet İçi Yapılar ve Gelecek

İdlibi, "Suriye'de ordu içinde ordu ya da devlet içinde devlet yapılarına asla müsaade edilmeyecek," diyerek entegrasyona ilişkin net bir duruş sergiledi. Entegrasyonun, devlete tam katılım anlamına geldiğini vurguladı.

Türkiye ile İlişkiler

İdlibi, Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetimin uluslararası kabulü konusundaki çabalarını sabotaj değil, destek olarak nitelendirirken, "Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük ve kilit rol oynamaya devam edecek," ifadelerini kullandı.

Sonuç

Suriye'nin stratejik konumunun ve yeni operasyonel işbirliği yaklaşımının, yalnızca ülke içinde değil, tüm bölgede refah ve istikrar sağlaması bekleniyor. İdlibi, birlik ve entegrasyonun önemini vurgulayarak, siyasi yollarla çözüm arayışlarının süreceğini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyon süreci, Şam yönetiminin ABD ve Türkiye ile ilişkileri, İsrail'in bölge siyaseti gibi konularda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyon süreci, Şam yönetiminin ABD ve Türkiye ile ilişkileri, İsrail'in bölge siyaseti gibi konularda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.