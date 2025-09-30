Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa: Şam-SDG Anlaşmasından Yıl Sonuna Kadar Olumlu Sonuç Bekleniyor

Anlaşmanın kapsamı ve beklenti

Hamza El Mustafa, Al Arabiya kanalının 'Gece Buluşması' programında yaptığı açıklamada, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti arasında varılan anlaşmadan yıl sonuna kadar olumlu sonuç beklediklerini söyledi.

Mustafa, SDG ile varılan mutabakatın idari ve askeri yapıların devlet kurumlarına entegrasyonunu kapsadığını belirtti ve 10 Mart Mutabakatına vurgu yaptı. Öte yandan, elebaşı Mazlum Abdi'nin savunma bakanlığı talebine dair iddiaları basında yer alan haberlerden ibaret olduğunu ifade etti.

SDG'nin tutumu ve süreç

Mustafa, bölgesel şartların SDG'nin müzakere pozisyonunu güçlendirme çabalarına yol açtığını söyledi. İç ve bölgesel koşulların artık daha netleştiğini, SDG'nin bu gelişmeler doğrultusunda bir inceleme sürecine girdiğini ve bu süreçten olumlu sonuçlar çıkmasını temenni etti.

İsrail'in rolü ve güvenlik düzenlemeleri

Bakan Mustafa, 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye yönelik 1000'den fazla hava ve 400'den fazla kara saldırısı gerçekleştiğini belirterek, İsrail'in bu saldırılarla anlaşma sürecini dayattığını söyledi.

Mustafa, İsrail ile yürütülen görüşmelerin 1974 tarihli kuvvetlerin ayrılması anlaşmasına dayanan ve işgal edilen topraklardan çekilmeyi öngören bir düzenlemeye yönelik üç tur müzakere içerdiğini; bunun İbrahim Anlaşmalarından tamamen ayrı olduğunu ve İsrail Golan Tepeleri'ni işgal ettiği sürece Suriye'nin bu anlaşmalara katılmayı reddettiğini vurguladı.

Süveyda, yol haritası ve diplomasi

Mustafa, Süveyda'daki gelişmelere değinerek, hükümetin duyurduğu anlaşmanın Suriye hükümeti ile ABD ve Ürdün arasında üzerinde mutabık kalınan bir yol haritası olduğunu ve bu yol haritasının köylerin yeniden inşası ile halkın tazmin edilmesini kapsadığını söyledi.

Enformasyon Bakanı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin New York kentini ziyaretiyle başlayan 9 aylık diplomatik sürecin tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını, Suriye'nin bölgesel ve küresel konumuna geri dönmeye başladığını ve uluslararası ilişkilerini ulusal çıkar ve güvenlik temelinde yeniden inşa ettiğini ekledi.