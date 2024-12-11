Suriye Geçici Yönetiminden Yurt Dışındaki Suriyelilere 'Geri Dönün' Çağrısı

Suriye Geçici Yönetiminden Önemli Açıklamalar

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir, yurt dışındaki milyonlarca Suriyeli sığınmacının geri dönüşü için önemli bir çağrıda bulundu. Beşir, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra yurt dışındaki Suriyelilerin ülkeye dönmesini hedeflediklerini vurguladı.

Hedefler ve İhtiyaçlar

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Beşir, "Sadece Mart 2025'e kadar (iktidarda) kalacağız. Borç çok büyük, zorluklar devasa ama başarılı bir İdlib deneyimimiz var. Elbette bir şehir, bir ülke değil ancak bunu yapabiliriz," ifadelerini kullandı. Beşir, Suriye’nin tüm kentlerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Devletin otoritesi insanların işlerine ve normal hayatlarına dönmesine izin vermelidir," dedi.

Beşir, ayrıca elektrik, su ve ekmek gibi temel hizmetlerin sağlanmasının üçüncü hedefleri olduğunu açıkladı ve "Yurt dışındaki tüm Suriyelilere çağrımdır; Suriye artık özgür bir ülkedir ki kendi gururunu ve onurunu kazandı. Geri dönün. Yeniden inşa etmeli, yeniden doğmalıyız, herkesin yardımına ihtiyacımız var," şeklinde konuştu.

Siyasi ve Dini Vurgular

Çeşitli İslamcı grupların davranışlarına dikkat çeken Beşir, bu durumun Müslümanlar ile terör ve aşırılık kavramlarını ilişkilendirmelerine yol açtığını belirtti. "Bu yanlış bir davranış ve anlayış eksikliği. Bu şekilde adalet dini olan İslam çarpıtılmıştır. Biz İslami olduğumuz için tüm Suriye halkının haklarını güvence altına alacağız," dedi. Yeni anayasanın İslami formatta olup olamayacağı sorusuna Beşir, "İnşallah anayasa sürecinde tüm bu detayları netleştireceğiz," yanıtını verdi.

Beşir, dış politikalarıyla ilgili olarak ise, "Askeri operasyonların başından bu yana, Suriyelileri Beşşar Esed’den kurtarmayı amaçladığımızı anlatmak için Irak, Çin ve daha birçok ülkeye yöneldik ve anlaşıldık da," diyerek, Esed rejiminden uzak duran devletlerle sorunları olmadığını açıkladı.