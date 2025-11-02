Suriye İçişleri Bakanlığı: 42 Kaçırılma İddiasından 41'i Asılsız

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların sonuçlarını açıkladı.

Basın toplantısını Şam'daki Enformasyon Bakanlığı'nda düzenleyen Baba, Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama'da son dönemde gündeme gelen iddialara dair bilgi verdi.

Soruşturma Bulguları

Bakanlığa ulaşan ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları üzerine kaçırılma iddialarını incelemek üzere kurulan özel komitenin çalışmaları sonucunda, araştırılan 42 olayın 41'inin asılsız olduğu tespit edildi.

Komitenin sınıflandırmasına göre olayların dağılımı şu şekilde:

12 olay duygusal ilişki nedeniyle gönüllü kaçış; 9 olay akraba veya arkadaş yanında, 48 saati aşmayan kısa süreli kayıp; 6 olay aile içi şiddetten kaçış olarak belirlendi.

Ayrıca 6 olay sosyal medyada yayılan asılsız ihbarlar; 4 kişi fuhuş veya şantaj amaçlı suçlara karışma; 4 kişi ise adli suçlar kapsamında gözaltında kaydedildi.

Baba, incelenen 42 olaydan yalnızca birinin gerçek bir kaçırılma olduğunu ve bu kişinin güvenlik birimlerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Siber Suçlara Dikkat

Ülkedeki siber suçlara da değinen Baba, Siber Suçlar Yasası'nın Halk Meclisi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirterek, "Siber suçlar toplumsal huzuru olumsuz etkiliyor, mezhepsel gerilimleri körükleyerek kamu düzenini tehdit ediyor." dedi.

