Suriye İçişleri Bakanlığı: 42 Kaçırılma İddiasından 41'i Asılsız

Nureddin el-Baba: Sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasından 41'i soruşturmalarda asılsız bulundu.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 17:46
Suriye İçişleri Bakanlığı: 42 Kaçırılma İddiasından 41'i Asılsız

Suriye İçişleri Bakanlığı: 42 Kaçırılma İddiasından 41'i Asılsız

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaların sonuçlarını açıkladı.

Basın toplantısını Şam'daki Enformasyon Bakanlığı'nda düzenleyen Baba, Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama'da son dönemde gündeme gelen iddialara dair bilgi verdi.

Soruşturma Bulguları

Bakanlığa ulaşan ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları üzerine kaçırılma iddialarını incelemek üzere kurulan özel komitenin çalışmaları sonucunda, araştırılan 42 olayın 41'inin asılsız olduğu tespit edildi.

Komitenin sınıflandırmasına göre olayların dağılımı şu şekilde:

12 olay duygusal ilişki nedeniyle gönüllü kaçış; 9 olay akraba veya arkadaş yanında, 48 saati aşmayan kısa süreli kayıp; 6 olay aile içi şiddetten kaçış olarak belirlendi.

Ayrıca 6 olay sosyal medyada yayılan asılsız ihbarlar; 4 kişi fuhuş veya şantaj amaçlı suçlara karışma; 4 kişi ise adli suçlar kapsamında gözaltında kaydedildi.

Baba, incelenen 42 olaydan yalnızca birinin gerçek bir kaçırılma olduğunu ve bu kişinin güvenlik birimlerinin çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Siber Suçlara Dikkat

Ülkedeki siber suçlara da değinen Baba, Siber Suçlar Yasası'nın Halk Meclisi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirterek, "Siber suçlar toplumsal huzuru olumsuz etkiliyor, mezhepsel gerilimleri körükleyerek kamu düzenini tehdit ediyor." dedi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna...

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna yansıyan 42 kaçırılma iddiasından 41'inin yürütülen soruşturmalara göre asılsız olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, sene başından 10 Eylül'e kadar kamuoyuna...

İLGİLİ HABERLER

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları