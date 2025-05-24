Suriye İçişleri Bakanlığından Dev Reform Paketi: Yeni Yapılanma ve Dijital Dönüşüm

Suriye İçişleri Bakanlığından Kapsamlı Yapısal Reform Paketi

Suriye İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinde gerçekleştirilen devrim niteliğindeki yeni teşkilat ve birimlerin yanı sıra dijital dönüşüm ile cezaevi reformlarını kapsayan yapısal reform paketini kamuoyuna açıkladı.

Bakanlığın Reform Süreci

Bakanlık Sözcüsü Nureddin Baba, Medya Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yerli ve yurt dışındaki uzmanlarla yürütülen istişareler sonucunda yapılan reformları detaylandırdı. Baba, yapılanmanın “büyük devrim sonrası yeni devletin siyasal ve ahlaki ilkeleri” çerçevesinde şekillendirildiğini belirtti ve eski rejimin güvenlik anlayışının terk edildiğini ifade etti. Yeni yapı, şeffaflık, katılımcılık ve çağdaş güvenlik standartları ile uyumlu olarak tasarlandı.

Güvenlik Yapısındaki Yenilikler

Yeni yapılanma ile polis teşkilatı ve genel güvenlik birimi birleştirilerek illerde “İç Güvenlik Komutanlığı” adı altında yeniden organize edildi. Bu komutanlık, İçişleri Bakanı tarafından atanmış tek bir komutan tarafından yönetilecektir.

Baba, sivil işlerde dijital dönüşüm ve yönetişim ilkelerine geçiş yapacaklarını, yeni kimlik kartları için hazırlıkların başladığını duyurdu. Ayrıca, şikayet yönetimi kapsamında 5 merkezi şikayet ofisi kurulacağını ve mobil bir uygulamanın en kısa sürede hizmete gireceğini belirtti.

Cezaevi Yönetimi ve İnsan Hakları

Reformların bir diğer önemli ayağı, cezaevi yönetiminin yeniden yapılandırılması oldu. Yeni modern ıslah kurumları, insan haklarına saygılı bir anlayışla faaliyet gösterecek ve mahkumların topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyecek.

Baba, güvenlik birimi olarak Adli Polis Dairesi adını kullanacaklarına ve bu dairenin dijital suçlar ve şantajla mücadeleye odaklanacağını açıkladı.

Yeni Birimlerin Kurulması

Yapılanma doğrultusunda Turizm Polisi, İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi, Sınır Güvenliği İdaresi, Yol Güvenliği İdaresi, Özel Görevler İdaresi, Diplomatik Güvenlik İdaresi, Terörle Mücadele İdaresi, İnsan Kaynakları İdaresi ve Moral ve Değerler Eğitimi İdaresi adıyla toplamda 9 yeni birim kuruldu.

Suriye halkının üçte birine denk gelen 8 milyon kişinin devrik rejimin güvenlik birimlerinde “fişlendiğini” ifade eden Baba, yeni İçişleri Bakanlığı yapısı kapsamında bu kayıtların gözden geçirildiğini ve 5,3 milyon vatandaşın bilgilerinin silindiğini belirtti.

Hol Kampı Yönetimi ve Kadınların Rolü

Baba, DEAŞ teröristleri ve çatışmalardan kaçan sivillerin tutulduğu Hol kampı yönetimi hakkında, yapılan değişikliklerin bir parçası olarak kampın yönetiminin farklı olacağını ve terörist çocuklarının rehabilite edilerek topluma kazandırılacağını belirtti.

Kadınların yeni güvenlik birimlerine katılıp katılamayacağına dair soruya ise Baba, kadınların yeni yapıdaki yerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sözcü Baba, açıklamalarının sonunda, devrik rejim döneminde İçişleri Bakanlığının baskı ve korku aracı olarak görüldüğünü hatırlatarak, yeni dönemde Bakanlığın kamu düzeni, hukuk devleti ve toplumsal barışın teminatı olarak yeniden yapılandırıldığını vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinde kurulan yeni teşkilat ve birimleri, yeni yapının ana hatları, dijital dönüşüm ve cezaevi reformlarını içeren yapısal reform paketini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Nureddin Baba, Medya Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yerli ve yurt dışındaki uzmanlarla yürütülen istişareler sonucunda Bakanlığın yapısal reformunu anlattı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetlerinde kurulan yeni teşkilat ve birimleri, yeni yapının ana hatları, dijital dönüşüm ve cezaevi reformlarını içeren yapısal reform paketini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Nureddin Baba, Medya Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, yerli ve yurt dışındaki uzmanlarla yürütülen istişareler sonucunda Bakanlığın yapısal reformunu anlattı.