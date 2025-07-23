Suriye Kızılayı, Süveyda'ya 30 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Suriye Kızılayı, ülkenin güneyindeki Süveyda iline, insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 30 tır insani yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu.

Süveyda Valiliği'nin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Suriye Kızılayı'nın gönderdiği ikinci yardım konvoyu il sınırına ulaştı. Ambulanslar, tıbbi malzemeler, insani yardım gereçleri ve yakıt tankeri bulunan tırlardaki yardımlar, özellikle Süveyda'daki son gelişmeler nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşayan sivil halka ulaştırılacak.

Süveyda'daki Çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri ise pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar, ateşkes ile durduruldu fakat Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

16 Temmuz'da, İsrail ordusu, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığına saldırıda bulundu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken, Hecri grubu Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısının Bedevi Araplara desteğe geldiği belirtiliyor.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayarak Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı. Çatışmalar sonucunda 13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, bu sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Suriye Kızılay'ı ülkenin güneyindeki Süveyda iline, insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 30 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Suriye Kızılay'ın gönderdiği ikinci yardım konvoyu il sınırına ulaştı. Ambulanslar, tıbbi malzemeler, insani yardım gereçleri ve yakıt tankeri bulunan 30 tırdaki yardımların, özellikle Süveyda'daki son gelişmeler nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşayan sivil halka ulaştırılması hedefleniyor.

Suriye Kızılay'ı ülkenin güneyindeki Süveyda iline, insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla 30 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Suriye Kızılay'ın gönderdiği ikinci yardım konvoyu il sınırına ulaştı. Ambulanslar, tıbbi malzemeler, insani yardım gereçleri ve yakıt tankeri bulunan 30 tırdaki yardımların, özellikle Süveyda'daki son gelişmeler nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşayan sivil halka ulaştırılması hedefleniyor.