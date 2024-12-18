Suriye Lirası, Esed Rejiminin Çöküşüyle Irak Dinarı Karşısında Değer Kazandı

Esed Dönemi Sonrası Değişimler

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi, Suriye lirasının Irak dinarı karşısında değer kazanmasına sebep oldu.

Döviz Pazarında Dikkat Çeken Gelişmeler

Baas rejiminin çöküşü öncesinde 1 milyon Suriye lirası, 90 ile 100 bin Irak dinarı arasında işlem görüyordu. Ancak rejimin çöküşünün ardından Erbil’de bir milyon Suriye lirası 400 bin Irak dinarının üzerine çıktı.

Erbil’de döviz dükkanı işleten Gazi Sadi, AA muhabirine verdiği bilgide, yaklaşık bir senedir 1 milyon Suriye lirasının 100 bin Irak dinarı civarında seyrettiğini, fakat Esed rejiminin düşmesiyle birlikte Suriye lirasının 450 bin dinar civarına ulaştığını belirtti.

Vatandaşların Umudu: Daha Fazla Yükseliş

Başka bir dövizci olan Azam Mentık, rejimin yıkılmasından önce 1 milyon Suriye lirasının 90 bin dinar değerinde olduğunu, ancak bir hafta içinde Suriye lirasının 425 bin dinara kadar yükseldiğini ifade etti.

Mentık, “Vatandaşlar, Suriye lirasının daha da değerleneceği umuduyla alım yapıyorlar. Şu an Şam’da 1 milyon Suriye lirası 150 bin Irak dinarı seviyesinde. Erbil’de ise 400 ile 425 bin arasında işlem görüyor. Bu durum, elbette gerçek değeri değil. Kısa süre içinde gerçek değerine ulaşması bekleniyor.” dedi.