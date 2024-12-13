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Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı PKK/YPG'den Kurtardı

Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nı PKK/YPG işgalinden kurtararak önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:44
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı PKK/YPG'den Kurtardı

Suriye Milli Ordusu'ndan Kritik Operasyon

Suriye Milli Ordusu (SMO), Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'nin elinden kurtardı. Bu stratejik operasyon, özellikle doğu kesimdeki illerin su ve elektrik ihtiyacının büyük bir bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Tişrin Barajı'nın Önemi

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Tişrin Barajı, Fırat Nehri üzerindeki en önemli barajlardan biri olarak dikkat çekiyor. 2015 yılından bu yana PKK/YPG terör örgütünün işgali altında kalan Tişrin Barajı, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli su kaynağı konumunda.

Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor. Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın kontrolüne geçmişti. O tarihten itibaren, baraj terör örgütünün Fırat'ın batısındaki ilk işgal noktası oldu ve ABD, Ocak 2016'da burada üs kurmuştu.

SMO'nun bu zaferi, aynı zamanda Suriye'deki güç dengelerini de önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip. Tişrin Barajı'nın tekrar kontrol altına alınmasıyla birlikte bölgedeki enerji altyapısının güvenliği sağlanmış olacak.

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