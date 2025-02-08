DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.466.358,88 -0,67%

Suriye'nin Bab İlçesinde Büyük Bir Terör Saldırısı Engellendi

Bab ilçesinde yer alan bombalı saldırı girişimi, yerel emniyet güçlerinin dikkati sayesinde önlendi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:35
Suriye'nin Bab İlçesinde Büyük Bir Terör Saldırısı Engellendi

Suriye'nin Bab İlçesinde Bombalı Terör Saldırısı Engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin fark edilmesiyle bir felaketin önüne geçildi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde, yerel emniyet güçleri, tarihi camilerden Cami Kebir yanına park edilen bir araçtan şüphelendi.

Ekipler, aracı çok sayıda sivilin bulunduğu bölgeden kontrollü şekilde güvenli bir alana aldı. Aracın içinde 50 kilogram patlayıcı ve parça tesirli mayın bulunduğu, uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri, araca yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarını boşaltarak güvenlik önlemleri aldı. Araç, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Yerel güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenen bu saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
2
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
3
Yurt Dışından Ucuz Araç Vaadiyle Dolandırıcılık: 10 Kişi Yakalandı
4
Bitlis'te Kardeşini Silahla Vuran Şahıs Gözaltına Alındı
5
Los Angeles'ta Orman Yangınları Sonrası Tehlikeli Atık Temizliği Başladı
6
Berlin'de Filistin'e Destek Gösterisi Arapça Müzik Nedeniyle Sonlandırıldı
7
Ataşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!