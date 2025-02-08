Suriye'nin Bab İlçesinde Büyük Bir Terör Saldırısı Engellendi

Suriye'nin Bab İlçesinde Bombalı Terör Saldırısı Engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, araca yerleştirilen bomba düzeneğinin fark edilmesiyle bir felaketin önüne geçildi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Halep'in Bab ilçesinde, yerel emniyet güçleri, tarihi camilerden Cami Kebir yanına park edilen bir araçtan şüphelendi.

Ekipler, aracı çok sayıda sivilin bulunduğu bölgeden kontrollü şekilde güvenli bir alana aldı. Aracın içinde 50 kilogram patlayıcı ve parça tesirli mayın bulunduğu, uzaktan kumandayla patlatılmaya hazır olduğu belirlendi.

Emniyet güçleri, araca yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarını boşaltarak güvenlik önlemleri aldı. Araç, bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

Yerel güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde engellenen bu saldırının, terör örgütü PKK/YPG tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.