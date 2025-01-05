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Suriye'nin Halep İlinde Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu

Halep'in Nakkarin köyünde, Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen yeni bir toplu mezar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:33
Suriye'nin Halep İlinde Yeni Bir Toplu Mezar Bulundu

Suriye'nin Halep ilinde, Nakkarin köyünde devrik lider Beşşar Esed rejiminin öldürdüğü sivillere ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları içeren yeni bir toplu mezar bulundu. Bulunan bu toplu mezar, Baas rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri sırasında tespit edildi.

Sivil Savunma ekipleri ve Halep emniyetine bağlı güçler, Halep'in Nakkarin köyü'ndeki bu yeni mezarı araştırarak, içerisindeki ceset kalıntılarının kimlik tespitine yönelik çalışmalar başlattı. Bu süreç, kayıp kişilerin akıbetinin ortaya çıkarılması amacı taşıyor.

Öte yandan, Suriye Haber Ajansı (SANA), 29 Aralık'ta Humus ilinin Hola bölgesi civarında da benzer bir toplu mezarın bulunduğunu bildirmişti. Ülke genelinde henüz ortaya çıkmamış çok sayıda toplu mezarın olduğuna dair endişeler devam ediyor.

Toplu mezarlarda bulunan cesetlerin çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi amacıyla tüm çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

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