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Suriye'nin Kuzeyinde 4 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:28
Suriye'nin Kuzeyinde 4 PKK/YPG Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

Suriye'nin Kuzeyinde Terörle Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen hedeflere yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiği vurgulandı.

Kararlılıkla Devam Ediyoruz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı. Bu operasyonlar, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki istikrarı artırmak amacıyla hayata geçiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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