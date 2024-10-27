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Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG Teröristlerine Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:13
Suriye'nin Kuzeyinde PKK/YPG Teröristlerine Operasyon

Suriye'nin Kuzeyinde Teröristlerin Avı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/YPG'li 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar Devam Ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlılıkla operasyonlarına devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz," ifadesi kullanıldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen terörist hedeflere yönelik düzenlenen başarılı operasyonlarla, terör tehditlerini ortadan kaldırmaya yönelik mücadelesini sürdürüyor. "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek," denildi.

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