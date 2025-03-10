Suriye'nin Sahil Bölgesindeki Askeri Operasyon Sonuçlandı

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Abdülgani, son günlerde yoğun çatışmalara sahne olan sahil bölgelerinde gerçekleştirilen askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Abdülgani, Tartus ve Lazkiye illerinde devrik rejim unsurlarına yönelik yürütülen harekât hakkında SANA haber ajansına yaptığı açıklamalarda, operasyonun ikinci aşamasının sona erdiğini belirtti.

Sözcü, devrik rejimin kalıntılarını ve subaylarının saldırılarını etkisiz hale getirerek, stratejik açıdan önemli illeri temizlediklerini ve güvenlik güçleriyle halkı hedef alan ana yolların güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

Abdülgani, "Güçlerimiz, Lazkiye ilindeki Muhtariyye, Muzayria ve Zubara köyleri ile Tartus ilindeki Dalye, Tanita ve Kadmous köylerinde devrik rejimin kalıntılarını etkisiz hale getirdi." dedi.

Daha önce belirlenen hedeflere yönelik gerçekleştirilen operasyonun başarıyla tamamlandığını ifade eden Abdülgani, "Devrik rejimin kalıntılarıyla mücadeleye devam edeceğiz, gelecekte olabilecek her türlü tehdidi bertaraf etmek ve suç hücrelerinin yeniden yapılanmasını engellemek için yeni planlar hazırlayacağız." şeklinde konuştu.