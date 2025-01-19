Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed Şara, Norveç Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara, Norveç Dışişleri Bakanı Eide ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Uluslararası iş birlikleri vurgulandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 18:03
Suriye'nin Yeni Lideri Ahmed Şara, Norveç Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Suriye'nin Yeni Yönetimin Temasları

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam'da Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi. Görüşme, Suriye'nin mevcut siyasi durumu ve geleceği hakkında önemli kararların alınabileceği bir ortam yarattı.

Norveç’in Destek Mesajı

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından verilen bilgilere göre, Şara'nın Norveçli yetkililerle gerçekleştirdiği müzakerelerde, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yer aldı. Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eide'nin, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de gözlemlenen büyük değişimlerden derin etkilendiği ifade edildi. Bakan Eide, ülkede daha fazla barışçıl geçiş ve kapsayıcılık konusuna vurgu yaptı.

Gelecek İçin Umut Verici Sinyaller

Açıklamada, Norveç'in Suriye halkına yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü sürdürerek, ülkenin geçiş sürecine katkı sunacağına dikkat çekildi. Ayrıca, Suriye liderliğinde ve Suriyelilerin sahipliğinde bir siyasi sürecin gerekli olduğu vurgulandı. Görüşmede, Suriye'nin bir dönüm noktasında olabileceğine yönelik olumlu sinyallerin belirdiği ifade edildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada, gelişmelerin her iki yönde de olabileceği gerçeğine hazırlıklı olunması gerektiği belirtilerek, uluslararası toplumun bu kritik aşamada olumlu bir gelişmeye katkıda bulunmasının zorunlu olduğu vurgulandı. İstikrarlı bir Suriye'nin, Orta Doğu'da güvenliğin sağlanması için gerekli olduğu ifade edildi.

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