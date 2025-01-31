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Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Uluslararası Topluma Çağrı

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Suriye’nin yeniden inşasında uluslararası topluma daha etkin rol çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:44
Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Uluslararası Topluma Çağrı

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Acil Çağrı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Suriye’nin yeniden inşasında uluslararası toplumun daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Bölge Ziyareti ve İnsani Durum

UID tarafından yapılan yazılı açıklamada, Aslan'ın Suriye'deki insani duruma dikkat çekmek amacıyla üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. Ziyaret sırasında Suriye’nin yeniden inşasına yönelik görüşmeler yapıldığı ve kalıcı barış ortamının sağlanması konularının masaya yatırıldığı ifade edildi.

Sednaya Hapishanesi ve Geçmişteki Zulümler

Açıklamada, Sednaya Hapishanesi’ne yapılan ziyaretin, geçmişte yaşanan insanlık suçlarına dair detaylı incelemeleri içerdiği kaydedildi. Aslan, takip ettiği izlenimlerde "İnsanlık tarihinin en karanlık izlerini taşıyan Sednaya Hapishanesi’nde yaşanan zulüm ve işkenceler, sadece duvarların arasında kalmış hikayeler değil; binlerce masum insanın hayatına mal olmuş bir trajedinin simgesidir" ifadelerini kullandı.

Sorumluluk ve Türkiye'nin Rolü

Aslan, Suriye’nin yeniden inşası ve barışın sağlanması için hepimizin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, "Bu ziyaret, bu trajedilere dikkati çekmek ve bölge halkının sesi olmak adına son derece önemli bir adımdı" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'ye Olan Teveccüh

Aslan, Suriye halkının Türkiye’ye olan sevgisini de vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının Suriyelilere gösterdiği destek, Suriye halkının Türkiye’ye teveccüh göstermesinde etkili oldu" dedi. Yaklaşık 25 yıl önce Suriye’de bulunduğu dönemle karşılaştırma yapan Aslan, o zamanlar Türkiye’ye bakış açısının olumlu olmadığını ancak bugünkü durumun tam tersine döndüğünü kaydetti.

Sonuç olarak, "Cumhurbaşkanımız, 14 yıllık ev sahipliğiyle Ortadoğu’nun ve bölge halkının Türkiye’ye olan bakış açısını bir kaç asır garanti altına almıştır" ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

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