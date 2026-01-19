Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Vali Hüseyin Çakırtaş, valilikteki karşılama töreninin ardından görevine başladı ve şehrin potansiyeline vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 16:46
Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş Göreve Başladı

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş göreve başladı

Atama ve karşılama töreni

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı Valiliğine atanan Hüseyin Çakırtaş göreve başladı. Çakırtaş'ı valilik önünde vali yardımcıları, kaymakamlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri karşıladı.

Selamlaşma ve karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Çakırtaş, basın mensuplarına ve katılımcılara açıklamalarda bulundu.

Çakırtaş: "Bu kadim şehre vali olarak atanmış olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Çankırı, yaren sofrasının kardeşliğin, ahilik anlamında helal kazancın, Selçuklu’da irfanın, Osmanlı’da devlet aklının vücut bulduğu şehirdir. Bu topraklar tarih boyunca devletine sadakati ile bağlılığıyla anılmış, çalışkan insanları ve samimi, toplumsal yapısıyla Anadolu’nun müstesna şehirlerinden bir tanesidir. Bu köklü miras bizlere sadece geçmişin hatırasını değil aynı zamanda geleceğe dair önemli bir sorumluluğu da emanet etmektedir. Bununla birlikte bu şehri güçlü kılan taşında toprağında saklı tarihi kadar, insanın feraseti, vefası ve sağduyusudur. Bugün Çankırı, gelişen Organize Sanayi Bölgesi ile üretimde, kaya tuzu ve yeraltı kaynakları ile ekonomide, tarım ve hayvancılıkta, kırsal kalkınmada, üniversitesi ile eğitimde ve bilimde, aynı zamanda ulaşımda ve altyapı yatırımlarıyla bölgesel cazibede her geçen gün daha da görünür olmaktadır. Bu şehir, sahip olduğu potansiyel ile geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir" dedi.

Vali Çakırtaş, konuşmasında Çankırı'nın tarihî ve sosyal dokusuna vurgu yaparak, kente yapılacak hizmetlerde birlik ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti.

Çankırı Valisi Çakırtaş göreve başladı

Çankırı Valisi Çakırtaş göreve başladı

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

