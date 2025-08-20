DOLAR
Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'de Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Suriye Savunma Bakanlığı heyeti, Tümgeneral Abdurrahman Serhan başkanlığında Milli Savunma Üniversitesi harp enstitülerini ziyaret ederek savunma eğitimi işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:57
Eğitim işbirliği ve tecrübe paylaşımı gündemde

Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet, Türkiye'de Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp enstitülerine ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin aktardığına göre ziyarette heyete, Bakanlık adına Tümgeneral Abdurrahman Serhan başkanlık etti.

Taraflar, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliğini güçlendirme ve tecrübe paylaşımını artırma konularında fikir alışverişinde bulundu.

