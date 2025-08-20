Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'de Harp Enstitülerini Ziyaret Etti
Eğitim işbirliği ve tecrübe paylaşımı gündemde
Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet, Türkiye'de Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp enstitülerine ziyaret gerçekleştirdi.
Resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin aktardığına göre ziyarette heyete, Bakanlık adına Tümgeneral Abdurrahman Serhan başkanlık etti.
Taraflar, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliğini güçlendirme ve tecrübe paylaşımını artırma konularında fikir alışverişinde bulundu.