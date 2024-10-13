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Suriye ve Irak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:10
Suriye ve Irak'ta 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele Başarıları

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede kararlılığını koruduğu vurgulandı.

Operasyon Detayları

Bakanlığın açıklamasında, Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettikleri 2 PKK/YPG'li teröriste yönelik bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bu operasyonlar, güvenlik güçlerinin terörizme karşı hiç bir yerin güvenli olmadığını gösterdiği mesajını da içeriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tür operasyonları sürdürerek, bölgedeki güvenliği artırmayı hedefliyor.

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