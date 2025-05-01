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Suriye Yönetimi, Sahnaya'da Kontrolü Sağladı

Suriye hükümeti, Şam'ın güneyindeki Sahnaya'da gergin durumu kontrol altına aldığını duyurdu ve ateşkes anlaşması yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 00:01
Suriye Yönetimi, Sahnaya'da Kontrolü Sağladı

Suriye Yönetimi'nden Sahnaya'da Kontrol Açıklaması

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyindeki Ceramane Mahallesi'nde başlayan ve Sahnaya semtine yayılan çatışmalar sonrasında kontrolü sağladığını bildirdi. Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, düzenlediği basın toplantısında bu durumu onayladı. Vali el Şeyh, "Sahnaya'da kontrolü sağladık. Yasa dışı silahlı grubu etkisiz hale getirdik." dedi.

El Şeyh, tüm Suriyelilere eşit mesafede olduklarını vurgulayarak güvenliğin sağlanmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin bölgede bazı yasa dışı unsurları gözaltına aldığını ve bu bağlamda silahın yalnızca devletin elinde olması gerektiğini ifade etti.

Ateşkes Anlaşması İle Gerginliğin Azaltılması

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valileri ile bazı Dürzi kanaat önderleriyle bir ateşkes anlaşması sağlandığı belirtildi. Haberde, "Şam kırsalı, Süveyda ve Kuneytra valilerinin yanı sıra bazı kanaat önderleri ve toplumsal şahsiyetlerin katılımıyla, Şam kırsalındaki Ceremana ve Eşrefiyye Sahnaya bölgelerinde ateşkes sağlanmasına yönelik ön anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verildi.

Provoke Edici Olayların Patlak Vermesi

Sosyal medya platformlarında 28 Nisan'da yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük bir tepki yarattı. Kısa sürede yayılan bu ses kaydının sahibi, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu açıkladı ve bu durum, 29 Nisan'da birçok ilde protestolara yol açtı. Aynı gün Ceramane Mahallesi’nde gerginlik başladı ve çatışmalar, bazı Dürzi silahlı grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesiyle patlak verdi. Çatışmalarda en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri, kontrolü yeniden sağlamak amacıyla bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti. İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden Dürzi liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif, Sahnaya'daki çatışmalar hakkında, "İsrail, Suriye'de olup bitenler karşısında boş durmamalı." şeklinde yorumda bulundu. Sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişine izin veren İsrail, akşam saatlerinde ise Dürzileri koruma kisvesi altında Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı...

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede kontrolü sağladığını bildirdi. Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Sahnaya'da kontrolü sağladıklarını söyledi.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı...

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede kontrolü sağladığını bildirdi. Şam Kırsalı Valisi Amir el Şeyh, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, Sahnaya'da kontrolü sağladıklarını söyledi.

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