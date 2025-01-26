Suriye Yönetiminden Kritik Ele Geçirme: Hizbullah'a Giden Silahlar Tugayda Yakalandı

Suriye Yönetiminden İki Kapsamlı Operasyon

Suriye'deki yeni yönetime bağlı Genel Sınır Güvenliği İdaresi, Lübnan sınırında kritik bir operasyona imza attı. İdare, Hizbullah'a sevk edilmek üzere olan silahları ele geçirdi.

Tespit Edilen Silahlar Nerede Bulundu?

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan bilgilere göre, operasyon Şam kırsalındaki Sergaya şehri üzerinden gerçekleştirildi. Burada, Lübnan'a kaçak yollarla gönderilmek istenen silahlara el konuldu.

Geçmişte yaşananlarla karşılaştırıldığında, bu tür operasyonlar özellikle bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Ancak, ele geçirilen silahların türü ve miktarıyla ilgili bilgiler henüz paylaşılmadı.