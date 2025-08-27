DOLAR
Suriye Yüksek Seçim Komitesi Resmi İnternet Sitesini Açtı

Yüksek Seçim Komitesi resmi internet sitesini hizmete soktu; komite şeffaflık, dış ve iç kuruluşların katılımı ile seçim düzenlemelerine ilişkin açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:24
Suriye Yüksek Seçim Komitesi Resmi İnternet Sitesini Açtı

Suriye Yüksek Seçim Komitesi Resmi İnternet Sitesini Açtı

Açıklama ve ilk bilgiler

Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme, komitenin resmi internet sitesinin hizmete girdiğini duyurdu.

Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında komitenin resmi internet sitesinin açılışına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"Seçimlerin başarıyla yapılması ve sürecin tüm aşamalarında şeffaflığın sağlanması için çaba gösteriyoruz." diyen Necme, seçim sürecinin şeffaf yürütülmesine önem verdiklerini vurguladı.

Necme, seçimlerin düzenlenmesi kapsamında hem Suriyeli hem de uluslararası bazı kuruluşların sürece katılmak üzere başvuruda bulunduğunu ve bu kuruluşlarla toplantılar yapıldığını kaydetti.

İl seçim komitesi başkanlarının seçim sürecinden ve meydana gelebilecek ihlallerden sorumlu olduğunu ifade eden Necme, itiraz komitelerinin seçmen üyelerine ilişkin karar merci olduğunu belirtti.

Sözcü Necme, seçim bölgelerinde avukatların bulunmasının "önemli ve daha önce uygulanmamış bir adım" olduğunu dile getirdi.

Necme ayrıca, seçimlerin doğrudan halk oylamasıyla değil, belirlenen bölgelerdeki seçici kurullar aracılığıyla yapılacağını, geçici seçim sisteminin yurt içindeki ve yurt dışındaki seçmenler arasında fark gözetmediğini ve seçmenlerin kendi seçim bölgelerindeki merkezlerde oy kullanabileceğini söyledi.

Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme (solda), komitenin resmi...

Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme (solda), komitenin resmi internet sitesinin hizmete girdiğini duyurdu. Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında komitenin resmi internet sitesinin açılışına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına yüksek seçim komite üyesi Muhammed Veli (ortada) ve komitede sivil toplum kuruluşları temsilcisi Hanan El Bekki (sağda) de katıldı.

Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme (solda), komitenin resmi...

