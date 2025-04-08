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Suriye, Yurt Dışındaki Diplomatik Misyonlarını Yeniden Yapılandırıyor

Suriye, yurt dışındaki diplomatik misyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldı; Moskova ve Riyad büyükelçileri merkeze alınıyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:59
Suriye, Yurt Dışındaki Diplomatik Misyonlarını Yeniden Yapılandırıyor

Suriye yönetimi, yurt dışındaki diplomatik misyonlarını yeniden yapılandırma kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X üzerindeki hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin onurlu şekilde temsil edilmesini ve yurt dışında yaşayan Suriye vatandaşlarına üstün hizmetler sunulmasını temin etmek amacıyla büyükelçiliklerimizi ve diplomatik misyonlarımızı yeniden yapılandırmaya başladık," ifadelerini kullandı.

Resmi SANA ajansının haberine göre, Bakan Şeybani, Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşşar el-Caferi ve Riyad Büyükelçisi Eymen Susan'ın merkeze alınması için talimat verdi. Bu karar, Suriye'nin dış politika hamlelerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye'de devrik Baas rejimi döneminde atanan isimler, hala ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilcileri olarak görevini sürdürüyor.

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