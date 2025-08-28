Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Suriye'deki savaş nedeniyle 2012'de Türkiye'ye göç eden ve yıllarca Osmaniye ile Bursa'da çalışan Mustafa Muhammed Hüseyin ile ailesi, yaklaşık iki ay önce gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş kapsamında ülkelerine döndü. Aile, Türkmendağı bölgesi Şeren köyü'ndeki, savaşta büyük bölümü yıkılarak kullanılamaz duruma gelen evlerine yerleşti.

Videolu Çağrı Kızılay'ı Harekete Geçirdi

İki çocuğu Türkiye'de doğan ailenin 10 yaşındaki oğlu Halit Mustafa Hüseyin, zorlu yaşam koşullarını ve evlerinin durumunu anlatan bir video çekerek yardım çağrısında bulundu. Videoda Halit, "Ben Bayırbucaklıyım Şeren köyünden. Biz Türkiye'den geldik, yardımınıza ihtiyacımız var" sözlerini kullandı. Bu çağrı, Türk Kızılay yetkililerini harekete geçirdi.

Kızılay Onarım ve Teslimat Yaptı

Türk Kızılay ekipleri, ailenin evinin onarımını ve temizliğini gerçekleştirerek güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturdu ve konutu aileye teslim etti.

Aileden Teşekkür Mesajları

Onarılan evlerine kavuşmanın sevincini yaşayan Halit Mustafa Hüseyin, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye devletine, Türk milletine ve Türk Kızılaya çağrıma kulak verdikleri için çok teşekkür ederim. Yıllardır ayrı kaldığımız evimizi onardığınız için Allah sizden razı olsun."

Anne Fatin Neizar Hüseyin ise, "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Kızılay ekiplerine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Gönüllü Geri Dönüş ve Rehabilitasyon Çalışmaları

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'ye dönüş yapan kişi sayısı 411 bin 649'a ulaştı. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşlerini desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Türk Kızılay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi aracılığıyla ailelere rehberlik, danışmanlık ve psikososyal destek sağlıyor.

Kızılay, barınma rehabilitasyonu kapsamında onarılabilir durumdaki konutları tadilat ve temizlikten geçirerek yeniden yaşanabilir hale getiriyor. Son saha tespitlerine göre bölgede 900 binden fazla evin rehabilitasyona ihtiyaç duyduğu değerlendiriliyor ve çalışmalar bağışçılar ile uluslararası fonların desteğiyle sürdürülüyor.