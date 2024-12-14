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Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin dönüşü sürerken, sığınanlar Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:15
Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı

Suriyelilerin Türkiye'den Ülkelerine Dönüş Süreci Başladı

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı, iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşlerini hızla sürdürüyor. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası, bölgedeki yoğunluk artarak devam ediyor.

Kendi İsteğiyle Dönüyor

İstanbul'dan Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Ömer Halibo (45), “Kendi rızamla ülkeme dönüyorum. Savaş bitti. Biz de ülkemize dönüyoruz,” diyerek duygularını ifade etti. Türk milletine teşekkürlerini ileten Halibo, “Türk milleti bize kol kanat gerdi. Türkiye'de ayakkabıcılık sektöründe çalıştım. Ülkeme döndüğümde de yine aynı işi yapacağım.” şeklinde konuştu.

Çocukların Mutluluğu ve Özlemi

12 yaşındaki Luceyn Bekkur, Türkiye'ye iç savaştan kaçıp geldiğinde 3 yaşında olduğunu belirterek, “Türkiye'de çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Ülkeme döneceğim için heyecanlıyım. Ülkemi özledim,” dedi. Diğer bir genç olan 14 yaşındaki Sidra Bekkur ise 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve burada okulda Türk arkadaşları edindiğini ifade etti.

Sidra, “Arkadaşlarım Suriye'ye döneceğim için ağladı. Savaş bitince ülkeme dönmek istedik, sonuçta vatanımız. Türkiye'ye çok teşekkür ederim, kalbini bize açtı. Türkiye'yi çok özleyeceğim.” sözleriyle duygu dolu anlarını paylaştı.

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