Suriyelilerin Hatay'daki Sınır Kapılarından Ülkelerine Dönüşü Devam Ediyor

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından, ülkesine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişleri sürüyor. Suriye'deki iç savaş döneminde Türkiye'ye sığınmış olan vatandaşlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından memleketlerine dönmek için bu kapıları kullanmaya başladılar.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Yoğunluk

Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı, geri dönüş yapmak isteyen Suriyelilere ev sahipliği yaparken, jandarmanın oluşturduğu koridorlar, gümrük işlemleri için büyük bir düzen sağlıyor. Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunarken, tamamlanan gümrük işlemlerinin ardından Suriyeliler, ülkeye geçiş yapıyor.

Yardım Kuruluşlarının Destekleri Devam Ediyor

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, bu süreçte ailelere sıcak çorba ikramında bulunarak, bölgedeki görevlilere destek olmaya devam ediyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri ise Suriyelilerin eşyalarını taşımalarına yardımcı oluyor.

Suriyeli Gençlerin Duyguları

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen 16 yaşındaki Hazal Halid, Türkiye’de tanıdıkları herkese teşekkür ederek, 12 yılın ardından Şam'a döneceğini belirtti. İç savaş nedeniyle 4 yaşında Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Halid, burada büyümenin kendisi için karışık bir duygu olduğunu ifade etti.